Kleinheubach: Fahrt unter Drogeneinfluss

Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Mann aus dem Bereich Miltenberg war damit einverstanden, einen Drogenvortest durchzuführen. Der Drogenvortest reagierte positiv auf die Droge Kokain. Als dies dem Mann mitgeteilt wurde, reagierte er völlig verblüfft und forderte einen neuen Test.

Im Zuge dessen fiel den Beamten ein kleiner Plastikbeutel in der Unterhose des Mannes auf. Schließlich stellte sich heraus, dass er im Internet "Fake-Urin" gekauft hatte, um bei eventuellen Polizeikontrollen nicht seinen eigenen Urin abgeben zu müssen. Sein Pech war, dass auch der gekaufte Urin mit Drogen-Rückständen versehen war. Ein am Ende mit seinem eigenen Urin durchgeführter Drogenvortest reagierte ebenfalls positiv. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Der 24-Jährige muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro, einem Monat Fahrverbot und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Kirchzell/Watterbach. Ein 58jähriger Amorbacher fuhr am gestrigen Sonntag um 10:30 Uhr von Watterbach kommend in Richtung Kirchzell. Auf der Strecke geriet er nach rechts in das Bankett und verlor die Kontrolle über seine Suzuki. Er fuhr über die Leitplanke und blieb ca. 20 Meter weiter in der abschüssigen Böschung liegen. Er konnte sich selbst noch zur Straße begeben und von dort aus Hilfe rufen. Schließlich wurde er schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.