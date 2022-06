Kleinheubach: Fahrradfahrer betrunken unterwegs

Die Polizei stellte während einer Kontrolle einen Alkoholgeruch fest. Zudem zeigte der Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen, wie Schlangenlinienfahren, unsichere Gangweise und verwaschene Aussprache. Eine Blutentnahme musste durchgeführt werden. Den aus dem Landkreis stammenden Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Unfallflucht

Kleinheubach. Am Dienstagmittag ist ein unbekannter Lkw-Fahrer im Salierweg beim Wenden an einem Metallzaun hängen geblieben. Obwohl er von einem Nachbar angesprochen wurde, fuhr der Lkw-Fahrer weg. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.