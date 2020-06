Kleinheubach: Drangeschrammt und abgehauen

Nach Angaben einer unbeteiligten Zeugin, parkte der Unfallverursacher zum Unfallzeitpunkt mit seinem Wagen vom Parkplatz der Postfiliale rückwärts aus und blieb mit dem Fahrzeugheck an einem weiteren geparkten Auto hängen. An diesem Fahrzeug entstand hierbei ein Sachschaden von rund 400 Euro. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen bzw. seine Personalien dem Geschädigten anzugeben. Aufgrund der Zeugenaussage konnte der verantwortliche Unfallverursacher noch am Unfalltag ermittelt werden. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige, wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Kennzeichendiebstahl in Miltenberg

In der Zeit vom 19. bis 20. Juni 2020, entwendete ein unbekannter Täter, an einem auf einem Privatgrundstück (befriedetes Firmengelände) in der Benzstraße abgestellten Lkw, das vordere und hintere amtliche Kennzeichen. Bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei konnten vor Ort keine Täterhinweise erlangt werden. Der Beuteschaden wird auf ca. 60 Euro geschätzt.

Polizei Miltenberg/mkl