Kleines Kind fällt in Arnstein aus dem Fenster

Das Kind fiel auf Rasen und sandigen Untergrund und erlitt bei dem Sturz nur leichte Prellungen. Wie es dazu kam, dass das Kind aus dem Fenster stürzte, konnte nicht sicher nachvollzogen werden.

Halle des Fastnachtsverbandes in Zellingen beschädigt

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Donnerstag, 01.10.2020 bis Sonntag 03.10.2020 wurde im Leinacher Weg in Zellingen die Halle des Fasenachtsverbandes Zellingen durch Unbekannte angegangen. Dabei wurden an der Außenseite der Halle die Fassade, ein Wasserhahn und eine Steckdose beschädigt. Zudem wurde von einem auf dem Gelände befindlichen Container das Schloss aufgebrochen. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300.- Euro.-

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt