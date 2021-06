Kleinbrand am Bahngleis in Erlenbach

Die Wehrleute konnten den Brand schnell ablöschen. Sachschaden entstand glücklicherweise nicht.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Betrunken in Schlangenlinien durch Leidersbach unterwegs

Leidersbach. Am Sonntag Abend, 13.06.2021 23:20 Uhr, ist einer Polizeistreife in Sulzbach ein Schlangenlinienfahrer aufgefallen. Der Fahrer eines BMW war mit deutlich wahrnehmbaren Schlangenlinien vor der Polizeistreife hergefahren. Bei der Anhaltung des Leidersbachers stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alcomaten ergab 1,16 Promille. Die eingesetzten beamten ordneten eine Blutentnahme an. Auf seinen Führerschein wird der Alkoholsünder die nächste Zeit verzichten müssen.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg