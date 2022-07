Kirchzell: Mit Leichtkraftrad gegen Garage gerutscht und geflüchtet

Gegen 22.45 Uhr stürzte einer der beiden alleinbeteiligt mit seinem Leichtkraftrad in der Schulstraße. Die Geländemaschine rutschte gegen ein Garagentor und beschädigte dieses. Der Fahrer blieb unverletzt. Statt sich bei dem Geschädigten zu melden, schoben die Jungen ihre Motorräder in Richtung Ortsmitte davon. Nach Hinweisen konnte die Polizei einen 16-Jährigen als Verursacher ermitteln, der sich nun wegen mehrerer Vergehen in einem Strafverfahren verantworten muss. Das unfallbeschädigte Leichtkraftrad war zum Unfallzeitpunkt weder zugelassen noch versichert. Der 16-Jährige war zudem ohne Fahrerlaubnis gefahren.

mkl/Polizei Unterfranken