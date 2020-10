Kirche in Kleinkahl beschädigt - Zeugen gesucht

In den vergangenen drei Wochen wurde die Kirche in der Kirchstraße in Kleinkahl mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter beschädigte offenbar mit Steinen ein Kirchenfenster und ein Fenster am Pfarrhaus. Dabei entstand ein Schaden von circa 300 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Wildunfall

Mömbris. Am frühen Donnerstag um kurz vor 5 Uhr erfasste ein 31-jähriger Audi-Fahrer zwischen Königshofen und Schimborn ein Reh. Das Auto wurde im Frontbereich beschädigt – es entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Reh flüchtete.