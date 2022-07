Kippe setzt Stoppelfeld in Alzenau in Brand

Ursache für das Feuer war eine Zigarettenkippe, die ein 20-jähriger Mann weggeworfen hatte. Aufgrund der Trockenheit und des leichten Windes geriet das abgeerntete Feld in Brand. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte größeren Schaden. Die Polizei ermittelt nun gegen den jungen Mann wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Radfahrer gestürzt - Mädchen gesucht

Schöllkrippen-Schneppenbach, Lkr. Aschaffenburg. Bereits am Dienstag, 28.06.2022, kam es in der Goethestraße in Schneppenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer nicht unerhebliche Verletzungen zuzog. Der 57-jährige Mann fuhr um kurz nach 07 Uhr mit seinem Rad auf der Goethestraße in Richtung Schöllkrippen. Kurz vor der Einmündung Kestäcker stand ein junges Mädchen an der Straße. Sie schaute auf ihr Handy und lief los, ohne auf den Radfahrer zu achten. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der jungen Fußgängerin. Der Mann erlitt bei dem Sturz Verletzungen im Gesicht, die sich später als Unterkieferfraktur herausstellten. Da weder die Polizei verständigt wurde noch vor Ort Personalien ausgetauscht wurden, ist von dem Mädchen nur bekannt, dass es circa 10 Jahre alt war und 1,55 Meter groß.

Das Mädchen bzw. ihre Eltern oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Fassade der Geiselbacher Schule beschädigt - Zeugen gesucht

Geiselbach, Lkr. Aschaffenburg. Ein Unbekannter beschädigte zwischen Montagabend und Dienstagvormittag die Außenfassade der Grundschule in der Schulstraße durch mehrere Steinwürfe. Hierdurch entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Polizei Alzenau