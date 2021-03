Kinderschuhe in Marktheidenfeld gestohlen

Gegen 11:20 Uhr befand sich ein Ehepaar mit einem Kleinkind im Geschäft. Als die Frau zwei Paar Schuhe, die sich in einem Karton befanden, an der Kasse bezahlte, hatte der Mann das Kind auf dem Arm. Dieses trug ein Paar neue Adidas Schuhe, die nicht bezahlt wurden. Als der Mann dann an der Kasse vorbei Richtung Ausgang ging, wurde durch die Sicherungsetikette am Kinderschuh der Alarm ausgelöst. Durch die Verkäuferin angesprochen, begab sich der Mann wieder zurück ins Geschäft. Der leere Karton der nicht bezahlten Kinderschuhe im Wert von 29,99 € wurde im Regal gefunden. Der Mann wurde der Polizei übergeben und er bezahlte anschließend die Schuhe. Neben einem Hausverbot muss der Mann mit einer Anzeige rechnen.

Tankbetrug

Marktheidenfeld. Zu einem Tankbetrug in Höhe von 8,28 € kam es am Montag, um 05:10 Uhr. Der 21-jährige Fahrer eines VW Polos betankte seinen Pkw an einer Tankstelle in der Karbacher Straße. Anschließend kaufte der zwei Getränke im Kassenraum und den Tankbetrag tilgte er nicht. Bei Sichtung der Überwachungskameraaufzeichnung konnte die Polizei dann das Kennzeichen feststellen und den Fahrer ermitteln. Anzeige folgt.