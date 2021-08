Kinderpornografie: 33 Durchsuchungen in drei Landkreisen - eine davon in Wertheim

42 Verdächtige identifiziert

In mehreren Verfahren bei den Anklagebehörden in Mosbach, Heilbronn und Ellwangen waren zuvor 42 Verdächtige identifiziert worden. Sie werden beschuldigt, sich selbst oder Dritten kinderpornografisches Material verschafft zu haben.

Bei den groß angelegten Wohnungsdurchsuchungen in den drei Landkreisen waren am Dienstag mehr als 80 Kräfte der Kriminal- und Schutzpolizei sowie des Polizeipräsidiums im Einsatz. Die Aktionen betrafen 13 Personen aus dem Main-Tauber-Kreis, 10 aus dem Raum Neckar-Odenwald-Kreis sowie 10 aus dem Hohenlohekreis. Die 9 weiteren Beschuldigten konnten am Dienstag nicht angetroffen werden. Die Durchsuchungen sollen daher »zu einem späteren Zeitpunkt« durchgeführt werden. Sichergestellt wurden laut der Mitteilung überwiegend Smartphones, Computer und Speichermedien. »Die Datenträger müssen nun ausgewertet werden, die Ermittlungen dauern weiter an«, heißt es von der Mosbacher Staatsanwaltschaft.

Zur Bekämpfung des Deliktbereichs Kinder- und Jugendpornografie hat die Kripo in Heilbronn im Frühjahr 2021 die 13-köpfige Ermittlungsgruppe »EG Hydra« eingerichtet. Sie besteht aus Kräften der Kriminal- und der Schutzpolizei. Seit ihrer Gründung hat sich die EG bereits mit mehr als 350 Fällen befasst und mehr als 80 Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen, schreibt die Behörde.

Sie erläutert: »Über verschiedenste Messenger-Dienste wie WhatsApp und Co. werden täglich unzählige Nachrichten verschickt. Vor allem in sogenannten Chatgruppen werden dabei immer wieder kinder- und jugendpornografische Inhalte ausgetauscht und diese mit einem großen Personenkreis geteilt.« Dabei machten sich nicht nur die Versender der Bilder oder Videos strafbar, sondern auch diejenigen Personen, die in solchen Gruppen in den Besitz verbotener Dateien kommen - obwohl sie selbst nicht aktiv an der Verbreitung beteiligt waren. Als Verteilermedien spielen demnach auch soziale Netzwerke, E-Mail und »das Internet im Allgemeinen« eine Rolle.

Auch Jugendliche und Kinder, die sich die verstörenden Inhalte zusenden oder in Chatgruppen verteilen, sind vor diesem Hintergrund ins Visier der Ermittler geraten. Die Empfehlung der Staatsanwaltschaft: Erhält man ungewollt eine Datei mit kinderpornografischen Inhalt, sollte man sich im Chat »ernsthaft von der Datei distanzieren und den Chatverlauf mit dem Versender beenden«.

In der Mitteilung wird klargestellt: Die Verbreitung, der Erwerb und der Besitz von kinderpornografischen Inhalten sind seit 1. Juli 2021 einen Verbrechenstatbestand. Es droht eine Freiheitsstrafe vom einem bis zu zehn Jahren, im Falle mehrerer Verstöße sogar bis zu fünfzehn Jahren.

»Nicht selbst recherchieren«

Die Polizei setze auch auf Prävention durch Aufklärung und die Sensibilisierung für das Thema. Beim Verdacht auf Kinder- oder Jugendpornografie solle man sich frühzeitig an die Polizei wenden, »und in jedem Fall auf eigene Recherchen verzichten.«

nle