Der Grund für die Einsätze: Die Brandmeldeanlage löste aus. Zuerst am Montag gegen 23.30 Uhr: Die Einsatzkräfte bemerkten im Dachgeschoss Brandgeruch und entdeckten Rest von Brandgut in einem Waschbecken lagen. Kinder hatten mit Feuer gespielt und so den Rauchmelder ausgelöst. Grund für den zweiten Einsatz war um 19.55 Uhr der Dampf eines Wasserkochers.

