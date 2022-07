Kinder zündeln auf Feld in Kleinheubach - Wer kann Hinweise geben?

Zwei Kinder haben am Mittwochabend nach ersten Erkenntnissen einen Brand an einem Feld in Kleinheubach verursacht. Aufgrund der schnellen Reaktion eines Zeugen konnte das Feuer rasch gelöscht werden, berichtet die Polizei. Ein 37-Jähriger, selbst Feuerwehrmann, meldete gegen 17.45 Uhr der Leitstelle, dass bei der Straße Am Hahnacker ein Feld brennt. Kurz zuvor hatte er dort zwei Kinder beobachtet, die an einem Feld zündelten und nach Ausbruch des Feuers in Richtung Sportplatz davonrannten.

Die beiden Kinder werden wie folgt beschrieben: Eines ist fünf bis zehn Jahre alt, trug ein gelbes T-Shirt und fuhr mit dem Fahrrad davon; das zweite ist ebenfalls fünf bis zehn Jahre alt, trug ein hellblaues T-Shirt und fuhr mit einem Tretroller davon.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Toyota und zwei Kennzeichen in Kleinheubach geklaut

Kleinheubach. Vom Gelände eines Autohändlers in Kleinheubach sind einen Toyota Land Cruiser und zwei amtliche Kennzeichen gestohlen worden, meldet die Polizei. Der Dieb drang zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, ins Gelände des Autohändlers »Im Mittelgewann« ein. Dort brach er den Toyota auf und fuhr mit diesem davon. Zudem stahl er von einem weiteren Auto auf dem Areal die beiden amtlichen Kennzeichen MIL-BT 755. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

dc/Polizei Miltenberg