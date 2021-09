Kinder im Mehrgenerationenpark genötigt und leicht verletzt

Hierauf wurden sie durch unbekannte Erwachsene genötigt die Rutsche hinunterzurutschen, um Selbige wieder trocken zu legen. Die Kinder beschrieben einen Mann, der sie dazu genötigt hatte als 1,80 Meter groß, mit Halbglatze und Dreitagebart. Er war offenbar mit seiner Familie dort.

Weiter wurde einer der beiden vermutlich von dem Unbekannten vom Fahrrad geschubst, wodurch er sich Schürfwunden und Prellungen zuzog. Dieser nötigte die Beiden dann nochmals, die Rutsche mit Wasser zu reinigen.

Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter 06023-944-0 zu melden.

Trunkenheitsfahrt unterbunden

Mömbris. Am Freitagnachmittag wurde eine alkoholisierte Person am Hahnenkammsee mitgeteilt. Da ein Alkoholtest ergab, dass diese Person nicht gerade unerheblich alkoholisiert war und diese unweit entfernt ihren Pkw geparkt hatte, wurde der Fahrzeugschlüssel vorsorglich sichergestellt.

Gestohlene Fahrräder geortet

Karlstein. Am Freitagmittag wurde durch einen Geschädigten, dessen E-Bike kürzlich in Frankfurt am Main gestohlen wurde, Selbiges in Karlstein per GPS geortet. Daher verständigte er die Polizeiinspektion Alzenau. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte in einem Pkw, welcher sich auf einem Anhänger befand, das gestohlene E-Bike aufgefunden werden. Weiter befand sich in dem Fahrzeug ein weiteres E-Bike, welches vermutlich ebenfalls gestohlen wurde. Der „neue 35-jährige Besitzer", der sich ebenfalls vor Ort befand, wurde zunächst vorläufig festgenommen. Da dieser keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen vierstelligen Betrag hinterlegen, um seine Heimreise antreten zu können.

Auto zerkratzt

Schöllkrippen. Bereits am Mittwochnachmittag wurden an einem geparkten Mercedes, welcher in der Laudenbacher Straße abgestellt war, durch eine unbekannte Person beide rechte Fahrzeugtüren vermutlich mit einem Schlüssel verkratzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro.