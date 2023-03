Kind wirft in Aschaffenburg Stein von Brücke auf Auto - Zeugen gesucht

Der Stein beschädigte die Windschutzscheibe. Das Kind ist unbekannt, die Polizei sucht Zeugen. Das laut Zeugen etwa zehn Jahre alte Kind warf den Stein nach Angaben der Polizei gegen 14:15 Uhr vom Fußgängerüberweg zwischen dem Wittelsbacherring und der Kochstraße. Der Stein traf einen auf dem Dr.-Willi-Reiland-Ring fahrenden Geländewagen. Verletzt wurde niemand.

Zeugen beschreiben das Kind, wie folgt:

o Etwa 10 Jahre alt

o Rund 1,30 Meter groß

o Dunkle Jacke, dunkle Mütze und einen Schulranzen

o Das Geschlecht ist unklar

Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 06021 857 2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden. mai

Zeugenaufrufe

STADT UND KREIS ASCHAFFENBURG. Mit dieser Rubrik bitten die Polizeidienststellen in Aschaffenburg und Alzenau um Hinweise auf Täter in kleineren Fällen.

Heigenbrücken. Im Laufe des Mittwochs, zwischen 8:15 Uhr und 14:30 Uhr, wurde ein Auto der Marke Ford offensichtlich mutwillig auf beiden Seiten des Fahrzeugs zerkratzt. Das Auto war auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof abgestellt.

Heigenbrücken. Wie erst jetzt polizeibekannt wurde, haben Unbekannte zwischen dem 10. März, 18 Uhr, und dem 11. März, 9 Uhr, die Kupferregenrinne von dem örtlichen Wasserhochbehälter abmontiert und gestohlen. Das Gebäude befindet sich an einem Schotterweg unterhalb des Zeltplatzes.

Stockstadt. Am Donnerstag hat ein Unbekannter ein Radventil eines weißen Opel Adam mutwillig beschädigt, so dass der Reifen platt und das Auto nicht mehr fahrbereit war. Der Pkw war zur Tatzeit, zwischen 12:00 Uhr und 21:00 Uhr, in der Industriestraße Höhe der 20er Hausnummern abgestellt.

Aschaffenburg-Damm. Am Donnerstag wurde ein grauer Opel Corsa bei einer Verkehrsunfallflucht in der Mühlstraße beschädigt. Das Auto stand zwischen 11:50 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Parkplatz einer Physiotherapiepraxis Höhe der 90er Hausnummern.

Aschaffenburg-Damm. Am Donnerstag kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:45 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Denns-Biomarkts. Beschädigt wurde ein schwarzer VW Up, mutmaßlich von einem anderen rangierenden Pkw.

Hinweise an die Polizei:?Tel. 06021 857 0

Quelle: Polizei Unterfranken Abteilung Untermain