Kind läuft in Elsenfeld in ein Auto

Der 13-Jährige befand sich mit seinen Geschwistern im Bereich des Schulzentrums. Hier lief der Junge auf die Fahrbahn, als gerade eine Elsenfelderin mit ihrem Skoda Fabia die Schüler passierte. Der Obernburger Schüler prallte gegen das Auto und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich, glücklicherweise nicht allzu schwer, im Gesicht sowie an Knie und Hand.

Die Unfallverursacherin verständigte nach dem Unfall das BRK, entfernte sich jedoch danach von der Unfallstelle, ohne sich noch weiter um den angefahrenen Jungen zu kümmern. Über Angaben von Zeugen konnte die Unfallverursacherin mit ihrem schwarzen Skoda ermittelt werden. Sie war direkt nach dem Unfall mit ihrem Sohn nach Hause gefahren. Ihr Auto blieb bei der Kollision mit dem Jungen unbeschädigt.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eschau. Dienstagmorgen, gegen 03:25 Uhr, hielten Beamte der Polizei Obernburg einen Eschauer in seinem Auto an. Der Angehaltene konnte seinen Führerschein nicht vorzeigen, sicherte allerdings zu, diesen bei der Polizei vorzulegen.

Bei der genaueren Überprüfung des Eschauers stellten die Beamten dann fest, dass der Überprüfte bereits seit mehreren Jahren eine Fahrerlaubnissperre hat und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Daraufhin unterbanden sie die Weiterfahrt nach Hause. Auch die Halterin des Autos, die dieses überlassen hatte, erwartet eine Anzeige wegen Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

An geparktem Pkw hängengeblieben

Sulzbach. Am Montag Nachmittag wurde aus der Spessartstraße ein Kleinunfall gemeldet. Zur Unfallzeit, 16.40 Uhr, war ein Sulzbacher mit seinem Mercedes in der Spessartstraße Richtung Ortsmitte unterwegs.

Dieser fuhr zu nah an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW vorbei und blieb am vorderen rechten Reifen und der Stoßstange hängen. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von jeweils 2000 Euro.

Wendemanöver schiefgegangen

Leidersbach. Aus der Ebersbacher Straße wurde am Montag Nachmittag gegen 17.30 Uhr ein Unfall gemeldet. Ein Leidersbacher wollte hier in der Ebersbacher Straße seinen Opel wenden. Als er vom Fahrbahnrand fuhr, übersah er allerdings einen von hinten kommendes Krad. Dessen Fahrer, ein 17-jähriger Leidersbacher, versuchte noch auszuweichen, prallte aber mit dem Krad in den linken vorderen Kotflügel des Opel Corsa. Der junge Kradfahrer kam bei der Kollision zu Fall und verletzte sich leicht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro.