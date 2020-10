Kind in Wertheim von Auto erfasst

Gegen 7.30 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Toyota die Uihleinstraße in Richtung Ortsausgang. Zu diesem Zeitpunkt querte ein 7-jähriges Mädchen die Fahrbahn und wurde durch den Wagen erfasst. Das Kind wurde hierbei durch den linke Außenspiegel des Autos am Kopf getroffen. Durch den Zusammenprall wurde das Kind verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Sprayer am Reinhardshof

In den vergangenen Tagen sprühten Unbekannte ein vermeintliches Kunstwerk an eine Wand in Reinhardshof. Die Täter begaben sich zu der ehemaligen Turnhalle in der Willy-Brandt-Straße und beschmierten die Rückwand des Gebäudes. Nach der Vollendung ihres "Werkes" flüchteten sie. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

vd/Polizei Heilbronn