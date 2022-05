Kind in Bad Mergentheim von Auto erfasst

In Bad Mergentheim befuhr ein 35-Jähriger am Dienstag um kurz nach 13 Uhr die Kolbstraße aus Richtung Alemannenweg mit seinem Audi. Auf dieser Strecke rannte plötzlich ein 9-Jähriger von links zwischen zwei in Fahrtrichtung geparkten Pkw auf die Straße, um diese zu überqueren. Der Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind frontal. Der Junge wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

mci / Quelle: Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis