Kind in Aschaffenburger Rosensee-Siedlung angefahren - Polizei sucht Zeugen

Der Junge wollte zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn überqueren und übersah wohl einen in Bewegung befindlichen, unbekannten Wagen. Das Fahrzeug von der Siegfried-Rischar-Straße in Richtung Hugo-Karpf-Straße. Es kam dabei zur Berührung mit dem hinteren rechten Reifen des Fahrzeugs und der Bub fiel zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der etwa 50-jährige Autofahrer nahm das Geschehnis trotz lauten Schreiens des Verletzten offenbar nicht wahr.

Sollte sich ein Autofahrer oder anderer Zeuge an diese Situation erinnern oder sich angesprochen fühlen, so möchte er sich bitte mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung setzen.

Audi bremst BMW in Haibach aus - Fahrer droht mit Faust und beleidigt

Haibach, Lkr. Aschaffenburg - Zu einer Nötigung und Beleidigung zum Nachteil einer 24- jährigen BMW-Fahrerin kam es am Dienstag, gegen 18:15 Uhr, auf der Staatsstraße nach dem Kreisverkehr in Richtung Haibach. Der Audifahrer hupte die BMW-Fahrerin zunächst an, überholte und setzte sich vor ihren Pkw. Dann bremste er bis zum Stillstand ab und ging zu der Frau. Hier beleidigte er die Frau durch das offene Fahrerfenster. Erst als sich ein unbekannter Radfahrer verbal zu erkennen gab ließ der Aggressor ab und fuhr weiter. Sein Kennzeichen ist bekannt

Drei Autos in Aschaffenburg beschädigt

Aschaffenburg. Zweimal wurden am Dienstagnachmittag Autos beschädigt. Gegen 18:50 Uhr konnte ein Anwohner drei Jugendliche beobachten, als diese auf einem Parkplatz in der Goldbacher Straße mit einem Stein die Fahrerseitenscheibe an einem Nissan einschlugen. Als der Zeuge sich bemerkbar machte, liefen die Jugendlichen davon. Es entstand Schaden in Höhe von 300 Euro.

Der zweite Schadensfall fand im Parkhaus Goldbacher Straße statt. Am Dienstag zwischen 17 und 18:10 Uhr wurde ein Mülleimer auf die Windschutzscheibe eines Toyotas geworfen. Hier wurde der Schaden auf 1.000 Euro geschätzt.

Ob hier die gleichen Täter in Frage kommen ist Gegenstand der Ermittlungen.

Laubbläser aus leiderer Bürgerhaus gestohlen

Aschaffenburg-Leider. Zwischen Montag und Dienstag wurde aus einem Lagerraum des Bürgerhauses in Leider ein Laubbläser der Marke „Stihl“ gestohlen. Nähere Hintergründe über den Tathergang sind derzeit nicht bekannt. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 320 Euro.

Diebstähle aus Aschaffenburger Kellern

Aschaffenburg. Vergangene Woche, zwischen Dienstag und Freitag wurden aus einem Kellerraum im Hohenzollernring Werkzeuge im Wert von gut 360 Euro entwendet. Durch einen unbekannten Täter wurde die Kellertüre aufgebrochen und nach vollendetem Diebstahl wieder so hergerichtet, dass der Schaden nicht auf den ersten Blick zu erkennen war. So blieb die Tat mehrere Tage unentdeckt.

Am Donnerstag, den 05.05., wurde ein weiterer Diebstahl aus einem Keller entdeckt, diesmal in der Pestalozzistraße. Hier kam ein schwarzes Herren-MTB der Marke Serious im Wert von 350 Euro weg.

Schwarzer Ford in Aschaffenburg angefahren - Unfallflucht

Aschaffenburg - Damm, Scheffelstraße: Am Dienstag, zwischen 12 und 16:30 Uhr wurde ein geparkter, schwarzer Ford C-Max durch unbekannten Verursacher angefahren. Hier wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Insgesamt ist ein Sachschaden von gut 1.500 Euro zu beklagen.

Mainaschaff, Stockstadter Straße: Auch in der Stockstadter Straße in Mainaschaff musste eine Unfallflucht an einem geparkten Auto aufgenommen werden. Hier stand am Dienstag zwischen 16:30 - 18:30 Uhr ein weißer Renault am Fahrbahnrand. Der unbekannte Verursacher fuhr den linken Aussenspiegel ab. Schaden rund 100 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg