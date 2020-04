Kind fährt mit Fahrrad in Auto

Gut ausgegangen ist ein Verkehrsunfall mit einer Achtjährigen, die mit ihrem Kinderfahrrad in einen Wagen fuhr. Das Kind fuhr gestern, am Montag den 20.04.2020 gegen 15:10 Uhr, mit seinem Fahrrad eine abschüssige Seitenstraße im Ortsteil Hemsbach hinab. Eine 52-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Wagen die Ortsdurchfahrt. Die 52-Jährige verhielt sich sehr vorsichtig und umsichtig, da ihr bekannt war, dass an dieser Örtlichkeit oft Kinder spielen. Trotz ihrer vorbildlichen Fahrweise konnte die 52-Jährige einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Die 8-Jährige kam plötzlich aus der Seitengasse auf die Fahrbahn gefahren. Die 52-Jährige konnte zwar noch ihr Auto abbremsen, jedoch kollidierte die 8-Jährige mit der linken Frontseite des Wagens.

Das Kind wurde auf die Motorhaube und gegen die Frontschutzscheibe geschleudert. Es ist wohl insbesondere dem getragenen Fahrradhelm zu verdanken, dass die 8-Jährige nur sehr leicht verletzt wurde.

Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurden lediglich kleinere Schürfwunden festgestellt. Eine weitere medizinische Versorgung war nicht notwendig. Daher konnte die 8-Jährige während der Unfallaufnahme auch schon wieder im Garten spielen.

Die 56-Jährige blieb unverletzt. Am Kinderfahrrad wurde das Vorderrad verbogen. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Kleintransporter fährt in Baum auf Straße

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Ein 56-Jähriger fuhr am Montagabend gegen 17:45 Uhr mit seinem Kleintransporter in einen Baum, der auf der Straße lag. Der 56-Jährige befuhr die Staatsstraße 2443 bei Hohl. Er wurde von einem auf der Fahrbahn liegenden Baum überrascht und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Wie sich bei einer Nachschau in dem angrenzenden Waldstück herausstellte, wurden dort offensichtlich durch den Wind mehrere Bäume zu Fall gebracht. Einer davon stürzte auf die Fahrbahn.

Der 56-Jährige blieb unverletzt. Am Kleintransporter entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.