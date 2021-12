Kind bei Unfall in Igersheim leicht verletzt

Die 69 Jahre alte Fahrerin eines Opels war gegen 13 Uhr auf der Goldbachstraße unterwegs und wollte dieser auch an der Kreuzung mit der Hermann-von-Mittnacht-Straße weiter geradeaus folgen. Vermutlich übersah sie im Kreuzungsbereich den auf der Hermann-von-Mittnacht-Straße fahrenden VW eines 25-Jährigen und kollidierte mit diesem. Die 6-Jährige, die als Insassin in dem VW saß, wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

dc/Meldung der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis