Kind auf E-Scooter in Obernburg - Strafverfahren gegen Mutter

Einer Streife fiel am Sonntag um 12:10 Uhr in der Miltenberger Straße ein Kind auf, das mit einem E-Scooter unterwegs war, an dem die vorgeschriebene Kfz-Haftpflichtversicherungsplakette fehlte. Eine nähere Überprüfung ergab weiter, dass das Gefährt über eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h verfügte und somit der Fahrerlaubnispflicht unterliegt. Der 12-Jährige war altersbedingt nicht in Besitz eines Führerscheins. Die Weiterfahrt des strafunmündigen Kindes wurde unterbunden und die Mutter kontaktiert. Diese muss sich nun wegen dem Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fehlendem Versicherungsschutz im Strafverfahren verantworten.

klal/Quelle:Polizei Obernburg