Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A3 bei Stockstadt

Ein BMW war am Donnerstagmorgen in einen Lastwagen auf dem mittleren Fahrstreifen gekracht. Kurz nach 8 Uhr fuhr der 34-Jährige auf der Autobahn mit seinem BMW Richtung Frankfurt . An der Anschlussstelle Stockstadt und dem Autobahndreieck Seligenstadt fuhr er aus bisher ungeklärten Gründen auf einen auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Laster auf.

Bei dem Zusammenstoß wurde der BMW massiv beschädigt, trotzdem konnte der Fahrer nahezu unverletzt aussteigen. Er wurde nach einer Erstversorgung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Lastwagen bis zur nächsten Ausfahrt mit Polizeibergleitung seine Fahrt noch fortsetzen konnte, musste der BMW abgeschleppt werden. Er hat nur noch Schrottwert.

Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs auf dem Standstreifen und dem rechten Fahrstreifen vorbeifahren. Dennoch staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern und es kommt auch jetzt noch zu starken Verkehrsbehinderungen Richtung Frankfurt.

Unfall auf A3 bei Stockstadt: Stau Richtung Frankfurt

Die Feuerwehr Stockstadt war vor Ort im Einsatz und sicherte die Unfallstelle und reinigte die Straße. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere 10.000 Euro.

rah/sre