Unbekannter Täter hatte in der Zeit vom 7.Mai. bis zum 8.Mai die Schilder mit dem Text „Achtung! Hier ist kein Hundeklo." vom Zaun abgerissen und in einen Mülleimer geworfen. Da stellt sich natürlich die Frage ob Mann oder Frau das auch mit dem Hundekot machen könnte. Es werden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung geführt. Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.