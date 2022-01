Kennzeichen von Autos in Großwallstadt abgerissen

Anwohner der Schmalzgasse, der Brunhildstraße, der Frankenstraße und der Frühlingstraße meldeten im Laufe des Sonntages, dass an ihren Pkw die Kennzeichen fehlen.

Bei der Aufnahme der Kennzeichendiebstähle konnten einige der Kennzeichen im näheren Umfeld der Tatorte wieder aufgefunden werden. Möglicherweise wurden die Taten von umherziehenden Krawallmachern begangen, die zu nächtlicher Zeit im Ort unterwegs waren. Anwohner der o. g. Straßen werden um Hinweise auf verdächtige Personen gebeten.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Sulzbach a.Main, St 2309 Am Sonntag Abend, kurz vor Mitternacht, haben Beamte der PI Obernburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen unter Drogeneinfluss stehenden jungen Mann aus dem Verkehr gezogen. Der Eppertshausener war der Streife aufgefallen, da sein VW in Schlangenlinien vor dem Dienstfahrzeug herfuhr. Bei der Überprüfung auf Fahrtauglichkeit stellten die Beamten bei dem 21-Jährigen deutliche körperliche Ausfallerscheinungen fest und ordneten daher eine Blutentnahme an. Bei einem Mitfahrer im VW Passat stellten die Beamten noch eine kleine Menge Marihuana sicher.

Autofahrerin rutscht bei Großwallstadt in die Leitplanke

Großwallstadt, B 469 Am Sonntag Vormittag gegen 10.20 Uhr ist eine Eichenbühlerin auf der Fahrt von Obernburg Richtung Aschaffenburg verunfallt. Die Suzukifahrerin war mit ihrem Wagen Höhe Großwallstadt aus Unachtsamkeit in die Bankette gekommen und dann an mehreren Leitplankenfeldern entlanggeschrammt. Ihr Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden, da wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg