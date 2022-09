Einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lohr fiel am Samstag, 24.09.2022, um 15.00 Uhr, ein Kleinkraftrad in der Ortsdurchfahrt, der Hauptstraße, in Neustadt auf. Das amtliche Kennzeichen des Kleinkraftrades war in einer annähernd waagerechten Position angebracht. Es war unmöglich das Kennzeichen bei der Nachfahrt abzulesen. Die Beamten hielten den 57jährigen Fahrer an. Dieser erklärte, dass er eine andere, eine verstellbare, Kennzeichenhalterung angebracht hatte. Selbst ein Verstellen der Halterung brachte jedoch keine wesentliche Veränderung. Die Ermittlungen werden deshalb wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs geführt. Kennzeichen dürfen nur bis zu einem Winkel von 30 Grad geneigt sein.

rbb/Polizei Lohr