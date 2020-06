Kennzeichen MIL-AO85 gestohlen und Deko an haus in Wörth beschädigt

Weiterhin beschädigten die Täter mehrere Pflanzen und die Außendeko am Anwesen des VW-Besitzers. Anwohner, die hier evtl. verdächtige Personen bemerkt haben, werden um Hinweise gebeten.

Marihuana bei Erlenbach aus dem Auto geworfen

Erlenbach a.Main, Klingenberger Straße Ein Erlenbacher hat am Freitag früh gegen 01.15 Uhr eine geringe Menge Marihuana, die er in seinem Pkw mitführte , durchs Fahrzeugfenster entsorgt. Eine Streife der PI Obernburg wollte zur o. g. Zeit einen Pkw Opel überprüfen. Als die Beamten dem Fahrer des Pkw Anhaltesignale gaben, konnten sie ein Druckverschlusstütchen „fliegen“ sehen.

Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeuges und seiner Insassen räumte der Beifahrer schließlich ein, das Beutelchen mit einer Kleinmenge Marihuana aus dem Fahrzeugfenster geworfen zu haben. Die Streife konnte den entsorgten Druckverschlussbeutel in der Nähe des Anhalteortes auffinden. Den 24-jährigen Erlenbacher erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mofa auf Supermarktparkplatz in Niedernberg umgeworfen

Niedernberg, Hansaring, REWE-Parkplatz Ein noch Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 18.06.2020 13:00 (Do) und 18.06.2020 13:20 Uhr auf dem Parkplatz des Rewemarktes ein Mofa beschädigt. Der Besitzer des weißen Rollers fand nach einem Einkauf sein Mofa umgeworfen auf dem Parkplatz im Bereich des Unterstandes für die Einkaufswägen vor. Scheinbar ist ein Kunde des Marktes an dem Roller hängengeblieben oder hat ihn umgeworfen. Hierdurch entstanden an dem Roller diverse Kratzer auf der rechten Fahrzeugseite. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg