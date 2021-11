Kennzeichen in Marktheidenfeld gestohlen

Der Wagen stand im Hof eines Firmengeländes „Am Obereichholz", als beide Kennzeichen entwendet wurden. Der Hofraum war versperrt, möglicherweise stieg der Täter über die Umzäunung des Geländes. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

„Fahndungserfolg" nach Aufruf in Presse und Social Media: Marktheidenfeld

Durch einen Aufruf in der regionalen Presse sowie über Social Media-Kanäle in der letzten Woche konnten erste Hinweise auf den möglichen Eigentümer eines aufgefundenen Krankenfahrstuhl/Elektromobils erlangt werden. Nach weiteren polizeilichen Recherchen konnte das rote doppelsitzige Gefährt der Marke Trendmobil, welches bereits Ende Oktober neben dem Radweg an der Lengfurter Straße festgestellt worden war, einem 66-jährigen Mann aus Schweinfurt zugeordnet werden. Grund für das Zurücklassen des Gefährts war offensichtlich eine leere Batterie. Der Besitzer will es in den nächsten Tagen abholen.