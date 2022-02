Das Auto war auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte der Fahrer fest, dass das hintere Kennzeichen fehlte. Die Polizei Lohr hat diesbezüglich Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de oder telefonisch unter 09352/8741-0 mit der Polizei Lohr am Main in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Lohr/ lady