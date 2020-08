Kennzeichen in Großwallstadt und Erlenbach geklaut und vertauscht

So wurden in der Alte Straße/ Burgunderstraße in Großwallstadt die hinteren Kennzeichen von geparkten Autos entwendet, beziehungsweise Kennzeichen an geparkten Fahtzeugen vertauscht. Hier liegt die Tatzeit wohl in den frühen Morgenstunden des Sonntag, gegen 3 Uhr.

In Erlenbach wurden, wohl im Laufe des Vormittags (8.8.20), am Parkplatz des Krankenhauses mehrere hintere Auto-Kennzeichen entwendet. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.