Kellerbrand in Triefenstein

Ladendiebstahl in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag, den 04.08.2022, gegen 20.00 Uhr, wurde ein 42-jähriger Marktheidenfelder dabei beobachtet, wie er in einem Lebensmittelmarkt in der Georg-Mayr-Straße, zwei Raumdüfte in seinen Hosenbund steckte und den Laden verlassen wollte. Am Eingang konnte er durch das Personal festgehalten werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl. Wert der Ware 7,18 EUR.

mit Drogen in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Freitag, 05.08.2022, wurde durch eine Streife der PI Marktheidenfeld, unterhalb des Festplatzes eine männliche Person kontrolliert. Der 22-jährige aus Marktheidenfeld verströmte einen starken Marihuanageruch. Schließlich konnte bei ihm eine geringe Menge des verbotenen Rauschgifts aufgefunden werden.

Jagdwilderei in Roden

Roden, Lkr. Main-Spessart. Bereits am Mittwoch, den 03.08.2022, gegen 06.00 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin ein überfahrenes Reh auf der Fahrbahn zwischen Roden und Ansbach. Als die Streife gegen 06.20 Uhr an der Unfallstelle eintraf war das Reh verschwunden. Durch den Jagdpächter konnte eine Schleifspur auf der Fahrbahn festgestellt werden. Das Reh wurde offensichtlich in ein Fahrzeug geladen und entwendet. Beuteschaden sind ca. 70,- EUR.

Sachdienliche Hinweise auf die oder den Täter nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

dc/Polizei Marktheidenfeld