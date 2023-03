Kellerabteile in Aschaffenburg-Damm aufgebrochen

Die Einbrüche in die Kellerparzellen ereigneten sich in einem Haus in der Inselstraße und müssen sich nach aktuellen Erkenntnissen zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Montag, 16:00 Uhr zugetragen haben. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu insgesamt drei Abteilen und entwendeten aus den Parzellen unter anderem eine Pelzjacke und auch eine alte Schreibmaschine.

Die Aschaffenburger Polizei hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen zum Gesamtbeuteschaden dauern noch an. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei gibt die folgenden Tipps im Zusammenhang mit Einbrüchen in Keller:

Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller auf.

Verschließen Sie die Kellertüren.

Verwenden Sie nur geprüfte Schlösser aus dem Fachhandel.

Machen Sie Ihr Kellerabteil blickdicht. Es muss nicht jeder sehen, was Sie dort aufbewahren

Achten Sie auf hausfremde Personen, sprechen Sie diese an.

Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen Ihrer Polizeiinspektion oder dem Polizeinotruf 110

Hinweise zu den genannten Einbrüchen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Aufmerksamer Zeuge: Unfallflucht in Damm geklärt

Aschaffenburg-Damm. Ein Unfallzeuge handelte am Montagnachmittag goldrichtig. Er beobachtete einen Zusammenstoß auf einem öffentlichen Parkplatz und verständigte die Polizei, nachdem die Unfallverursacherin ohne weiteres weggefahren war.

Der Unfall ereignete sich um 16:00 Uhr in der Schulstraße auf einer dortigen Parkfläche. Eine 73-Jährige ist mit ihrem VW Fox beim Rangieren an einen geparkten Audi gestoßen und anschließend weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein 45-jähriger Aschaffenburger konnte das Geschehen beobachten und verständigte geistesgegenwärtig die Polizei. Das Kennzeichen hatte er sich gemerkt.

Eine Streife der Aschaffenburger Polizei konnte die Fahrerin des VW und auch den Pkw schnell ausfindig machen. Gegen die 73-Jährige mussten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht einleiten.

Bei beiden Fahrzeugen ist ein Schaden von rund 1.500 Euro entstanden.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag wurde ein in der Lamprechtstraße am Straßenrand geparkter Hyundai angefahren und auf der linken Seite beschädigt. Der Unfall muss sich zwischen 09:15 Uhr und 19:30 Uhr ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken