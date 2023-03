Keller in Lohrer Haus durchwühlt

Entwendet wurde nach Angaben der Geschädigten glücklicherweise nichts. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs gegen unbekannt und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Neues Versicherungsjahr für Mofas

Korrekter Schutz ab dem 1. März: Dann sind nur noch die neuen schwarzen Versicherungskennzeichen gültig.

Lohr a.Main / Frammersbach, Landkreis Main-Spessart Am Dienstagnachmittag fielen einer Lohrer Polizeistreife insgesamt drei Fahrzeuge auf, die ohne gültigen Versicherungsschutz am Straßenverkehr teilnahmen. An einem Mofa und einem Roller waren noch Versicherungskennzeichen aus dem vergangenen Jahr angebracht, ein E-Scooter fuhr gänzlich ohne Versicherungskennzeichen. Seit dem 01.03.2023 läuft das neue Versicherungsjahr. Grüne Versicherungskennzeichen besitzen daher keine Gültigkeit mehr. Die aktuelle Farbe für das Versicherungsjahr 2023 ist schwarz. Zwei Jugendliche erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Den Rollerfahrer erwartet daneben noch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da er seinen ausländischen Führerschein nicht fristgerecht in einen deutschen hat umschreiben lassen.