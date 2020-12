In der Nacht von Montag auf Dienstag verlor eine 40-jährige Opel-Fahrerin in der Niedersteinbacher Straße, Fahrtrichtung Hofstädten, auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie konnte in einer Linkskurve nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen einen Stromverteilerkasten, in der Mittelwaldstraße. Die dahinterliegende Mauer wurde stark in Mitleidenschaft gezogen und ein geparktes Auto wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Auf dem Fahrzeug der Unfallverursacherin waren keine Winterreifen montiert. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 9500.- Euro.

Auffahrunfall

Alzenau. Eine 56-jährige konnte am Montagnachmittag in der Brentanostraße nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr leicht gegen das Fahrzeugheck einer verkehrsbedingt abbremsenden 35-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es wurde niemand verletzt, insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 300.- Euro.

Beim Ausparken gegen anderen Wagen gefahren

Kahl. Am Montagmittag fuhr ein 67-jähriger, Peugeot-Fahrer, rückwärts aus einer Parklücke in die Hanauer Landstraße ein. Hierbei übersah er einen wartenden 63-jährigen, BMW-Fahrer, und stieß gegen dessen Fahrzeugheck. Es wurde ein Gesamtschaden von ca. 3.300.- Euro verursacht. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Zu tief ins Glas geschaut und trotzdem gefahren

Karlstein / Dettingen. Am Montagabend stellten Beamte der PI Alzenau bei einem 56-jährigen Pkw-Fahrer, in der Hanauer Landstraße, Alkoholgeruch fest. Im Rahmen eines Atemalkoholtests wurde ein Wert von 1,9 Promille ermittelt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bei Kontrolle Marihuana aufgefunden

Kahl. In der Brückenstraße wurde im Rahmen einer Personenkontrolle bei einem 19-jährigen und einem 20-jährigen, am Montagnachmittag, jeweils eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden. Sie erwartet jeweils eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

sob/Polizei Alzenau