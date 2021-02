Keine FFP2-Maske im Zug, nachts auf der Straße: Gegen Corona-Regeln verstoßen

Da er sich ohne triftigen Grund außerhalb einer Wohnung aufhielt, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Verstoß gegen die Maskenpflicht im Zug

Kahl. Am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit der Kahlgrundbahn in Richtung Hanau. Da er nur ein Stofftuch als Mund-Nasen-Schutz trug, bat ihn der Zugbegleiter eine FFP2-Maske aufzusetzen. Da dieser der Aufforderung nicht nachkam, wurde die Polizei Alzenau verständigt, der 23-Jährige am Bahnhof in Kahl kontrolliert – und gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Wildunfall bei Schimborn

Mömbris-Schimborn. Am Freitagabend gegen 18 Uhr fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Mini auf der Staatsstraße 2307 von Hösbach nach Schimborn. Kurz vor dem Kreisel in Schimborn querte ein Reh die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Die 23-Jährige blieb unverletzt, bei ihrem Pkw wurde jedoch die Front eingedrückt.

Schöllkrippen. Am Freitag gegen 12.50 Uhr streifte eine 61-jährige Opfelfahrerin bei der Einfahrt auf einen Supermarktparkplatz in der Aschaffenburger Straße mit ihrem rechten Heck die rechte Front eines geparkten Seats. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.200 Euro.

Vorfahrtsunfall

Kahl. Am Freitag gegen 10.30 Uhr wollte ein 64-jähriger Toyotafahrer von der Ostlandstraße nach links in Aschaffenburger Straße in Richtung Hanau abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten, 60-jährigen VW-Fahrer, der die Aschaffenburger Straße in Richtung Karlstein befuhr. Bei beiden Pkw wurde die Front derart beschädigt, dass beide jeweils abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden

wird auf 8.000 Euro geschätzt. Gegen den 64-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeineverfahren eingeleitet.

Polizei Alzenau/mm