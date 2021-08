Keilberg: Zwetschgen und Äpfel von fremden Bäumen gepflückt

Er ertappte einen 68-jährigen aus dem Landkreis Aschaffenburg und eine 60-jährige aus dem Wetteraukreis dabei, wie sie insgesamt rund 8 Kilo Zwetschgen und 8 Kilo Äpfel von Bäumen des Grundstücks abernteten. Auf den Diebstahl angesprochen schütteten die zwei Personen das Obst in eine angrenzende Hecke und flüchteten zunächst zu Fuß. Der männliche Täter kehrte später an die Tatörtlichkeit zurück, um sich über den Anzeigenerstatter zu beschweren, seine Mittäterin wurde später ebenfalls im Ortsbereich angetroffen. Die Täter müssen sich wegen des Diebstahls von Obst in einem Strafverfahren verantworten.