Katze in Röllbach angeschossen: Wer hat etwas gesehen?

Am Samstag, in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr, wurde die Hauskatze einer Röllbacherin von einem unbekannten Täter mit einer bislang unbekannten Waffe angeschossen und verletzt worden. Die Katze ist Freigängerin und kann sich im Tatzeitraum überall im Bereich Röllbach aufgehalten haben. Das Tier wurde tierärztlich versorgt und befindet auf dem Weg der Besserung.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Ortschild entwendet

Niedernberg. In der Zeit von 5. November bis 7. November wurde von unbekannten Tätern das Ortschild der Gemeinde Niedernberg im Stadtweg samt Rohrpfosten aus dem Fundament gerissen und entwendet. Es gibt aktuell keine Hinweise auf die Täter. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 150 EUR.

Vorfahrt missachtet

Obernburg. Eisenbacher Straße Zu erheblichen Sachschaden und 2 leicht verletzten Personen führte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 18:20 Uhr an der Einmündung des Mömlingtalring in die Eisenbacher Straße ereignet hat. Zur Unfallzeit war eine Obernburgerin mit ihrem Pkw Audi auf dem Mömlingtalring unterwegs und wollte nach links in die Eisenbacher Straße Richtung B469 abbiegen. Sie übersah hierbei eine von links kommende, ebenfalls aus Obernburg stammende, Pkw-Fahrerin, welche mit ihrem Opel die Eisenbacher Straße in Richtung Mömlingen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Fahrerin des Audi sowie ihre 10- jährige Tochter, welche Beifahrerin war, erlitten einen Schock und HWS. Sie wurden deshalb vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Erlenbach verbracht. Die Freiwillige Feuerwehr Eisenbach übernahm die Absicherung der Unfallstelle und die Verkehrsregelung.

Sulzbach. Ein 42-jähirger Lkw-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 11:30 Uhr, die St2309 von Sulzbach kommend in Richtung Kleinwallstadt, als diesem am Ortsausgang Sulzbach ein anderer Lkw, MAN, entgegen kam, welcher zum Teil auf seiner Spur fuhr und dessen Fahrer zusätzlich noch telefonierte. Um einen Kollision zu vermeiden wich der 42-jährige nach rechts aus und touchierte hierbei mit seinem Fahrzeug die Leitplanke. Der andere Lkw, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist, fuhr einfach weiter. Ob ein Schaden am Lkw des 42-jährigen und an der Leitplanke entstanden ist und wie hoch dieser ist, muss noch ermittelt werden.

Polizeiinspektion Obernburg