Katalysatoren von vier Autos in Alzenau gestohlen

am frühen Dienstagmorgen zwischen 1.30 Uhr bis 2.15 Uhr, haben Unbekannte die Katalysatoren von vier abgestellten Fahrzeugen. Die Autos waren auf dem Außengelände der Firma Yenicar in der Siemensstraße abgestellt.

Zur Tageszeit stellte der Werkstatteigentümer die Diebstähle fest. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 2200 Euro. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Auffahrunfall in Schöllkrippen

Schöllkrippen - Ein 60-jähriger Opel-Movanofahrer konnte am Dienstagnachmittag, in der Aschaffenburger Straße / von Schimborn kommend, nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr aus Unachtsamkeit gegen das Fahrzeugheck einer verkehrsbedingt stehenden 40-jährigen VW-Fahrerin. Durch den Aufprall wurde der VW-Kleintransporter auf einen ebenfalls wartenden Subaru geschoben. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Es wurde niemand verletzt, insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 .- Euro.

Unfallflucht in Michelbach geparkter Opel beschädigt

Alzenau / Michelbach - Am Dienstagmorgen, in der Zeit von ca. 08:15 Uhr bis 14:45 Uhr, blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, in der Bergstraße, an einem geparkten Opel hängen und beschädigte diesen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro.

