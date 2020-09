Katalysatoren von Sulzbacher Autoverwertung gestohlen

In der Zeit vom 28.09. auf den 29.09.20, wohl in den Nachtstunden, kam es auf dem Gelände einer Autoverwertung in der Niedernberger Straße zu einem Diebstahl von Katalysatoren. Hierzu wurden Schrottfahrzeuge auf dem Gelände angegangen und das Diebesgut ausgebaut. Die Täter konnten durch Abdrehen eines Schließzylinders an der Eingangstüre auf das Gelände gelangen und zapften zusätzlich Diesel aus einem abgestellten Abschleppfahrzeug. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Obernburg, Lkr. Miltenberg Vom 28.09.20, 17:00 Uhr, bis 29.09.20, 08:00 Uhr, wurde ein silberner BMW, der im Hardtring geparkt war, durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Dieser entfernte sich, ohne den Streifschaden von ca. 1500 Euro zu regulieren.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg