Katalysatoren an drei Autos in Karlstein entfernt

In der Zeit von Samstag, 20.02.2021 bis Dienstag, 02.03.2021, 08:00 Uhr, wurden in Dettingen am Main, Hanauer Landstraße 114, an drei Autos, welche im Außenbereich einer Werkstatt abgestellt waren, die Katalysatoren abgetrennt und entwendet. Die Katalysatoren wurden an einem gelben VW, einem silbernem Audi und einem roten BMW mit einem Schneidewerkzeug abgetrennt. Es konnten vor Ort keine brauchbaren Spuren gesichert werden. Der Beuteschaden wird insgesamt auf 1500,- Euro geschätzt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise, insbesondere hinsichtlich der Diebstähle der Katalysatoren geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

sob/Polizei Alzenau