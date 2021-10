Katalysator in Klingenberg entwendet

Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Verkaufsgelände der Firma und machten sich an einem Toyota Auris zu schaffen. Mittels Akkusäge trennten sie den Katalysator samt Lambdasonde ab und suchten das Weite. Der entstandene Schaden beträgt ca. 2500 Euro.

Fahrräder entwendet

Elsenfeld. Am Montag Abend, während der Gemeinderatssitzung im Elsenfelder Rathaus, haben Unbekannte ein gelb-schwarzes Mountainbike der Marke Ghost entwendet. Das Herren-MTB war im Mühlweg, mit einem Kabelschloss gesichert, von einem Elsenfelder Radler abgestellt worden. Nach der Gemeinderatssitzung war das Rad nicht mehr an seinem Abstellort.

Am 27.10.21 ist in der Zeit von 08.00-18.00 Uhr in der Bahnhofstraße, an der Bushaltestelle Höhe Lidl-Markt, ebenfalls ein Rad entwendet worden. Hier hatte ein Elsenfelder Schüler sein schwarzes Herrenrad der Marke Bulls, Sharptail Street 2, verschlossen zurückgelassen.

Der angerichtete Diebstahlsschaden beträgt jeweils mehrere Hundert Euro.

Joint geraucht

Wörth. Einen jungen Betäubungsmittelkonsumenten haben Beamte der Polizei Obernburg während einer Unfallaufnahme am Donnerstag Abend in der Landstraße in Wörth ertappt. Der 27-Jährige war Jointrauchend an den Beamten vorbeimarschiert. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eine Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Toilettenanlage verunstaltet

Wörth. Unbekannte haben in der Zeit von 25.10.2021 00:00 (Mo) - 26.10.2021 23:59 (Di) in der Bahnhofstoilette ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten begaben sich in die Toilettenanlage, zündelten dort mit Klopapier herum und beschmierten Wände und Fliesen mittels Edding und schwarzem und gelbem Spray. Die Wände wurden mit anzüglich ausländischen „F-Worten" und einem Schriftzug "PARANOIA NTM" verunstaltet. Der angerichtete Schaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen.