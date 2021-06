Katalysator in Karlstein geklaut - Zeugen gesucht

Um 00.15 Uhr hatte ein Anwohner der Brückenstraße einen silbernen Kleintransporter beobachtet. Wenig später hörte er verdächtige Flex-/Sägegeräusche aus dem Bereich der Hanauer Landstraße, weshalb er die Polizei verständigte. Er konnte dann noch zwei Personen beobachten, die sich an zwei Autos, die an einer Autowerkstatt in der Hanauer Landstraße abgestellt waren, zu schaffen machten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit zahlreichen Streifen verlief negativ. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass an einem Audi der Katalysator fehlte. An einem Opel war ein Katalysator abgetrennt worden, wurde aber von den Tätern zurückgelassen. Die beiden Fahrzeuge waren vorher mit einem Wagenheber aufgebockt worden. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt: Mömbris-Schimborn

Am Sonntagmittag um 13.00 Uhr kam ein Motorradfahrerin der Kahlgrundstraße alleinbeteiligt zu Fall. Der 21-jährige Mann war mit seinem Kawasaki aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der junge Mann blieb dabei unverletzt, der Schaden an dem Krad wird auf 1.000 Euro geschätzt.