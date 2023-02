Kastenwagen fährt rückwärts gegen Mercedes und flieht

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr eine 25-Jährige am Dienstag, gegen 13.10 Uhr, mit ihrem Mercedes die Staatsstraße 2309 in Richtung Kleinheubach, als auf Höhe der Abfahrt nach Großheubach unmittelbar vor ihr ein Kastenwagen auf der Fahrbahn stoppte. Der Unbekannte fuhr in der Folge plötzlich rückwärts gegen den Mercedes, rollte wieder vorwärts und fuhr davon.

Zum Kastenwagen ist lediglich bekannt, dass an diesem ein deutsches Kennzeichen mit roter Schrift angebracht war. Der Schaden am Wagen der Frau beläuft sich auf rund 9000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Elsenfeld. Zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 7.50 Uhr, wurde in der Tilsiterstraße ein VW Golf im Bereich der Frontscheibe, der Motorhaube und der Beifahrertür mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Kirchzell. Zwischen Montag, 17.45 Uhr, und Dienstag, 6.50 Uhr, wurde in einem Parkhaus in der Hauptstraße ein Ford Transit mutwillig zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken