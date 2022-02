Kastenwagen fährt Mädchen in Haibach an - Fahrer flüchtet

Am Dienstag gegen 7.30 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einem zwölfjährigen Mädchen und einem weißen Kastenwagen an der Kreuzung Büchelbergstraße / Dessauer Straße. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr mit einem weißen Kastenwagen von der Eckenerstraße kommend die Büchelbergstraße in Richtung Freiheitsstraße. An der Kreuzung zur Dessauer Straße bog er nach rechts in diese ab. Da zur gleichen Zeit das Mädchen die Dessauer Straße im Kreuzungsbereich querte, gewährte der Unfallverursacher dem Mädchen den Vorrang. Als das Mädchen die Fahrbahn zur Hälfte überquert hatte, fuhr der Unfallverursacher los und touchierte hierbei noch das Kind. Dieses stürzte darauf zu Boden und verletzte sich schwer.

Der Unfallverursacher hielt nach dem Unfall kurz an, fuhr dann aber ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen weiter. Das Mädchen ging darauf zur Schule. Dort wurde die Mutter verständigt und das Mädchen in einer Kinderklinik aufgenommen. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernen vom Unfallort aufgenommen.

Wer Hinweise zu den geschilderten Ereignissen geben kann, wende sich bitte an die Polizeiinspektion Aschaffenburg, Telefon 06021/ 857-0.



Unter Drogen am Steuer in Aschaffenburg unterwegs

Aschaffenburg. Am 10.02.22 um 01:00 Uhr wurde in der Würzburger Straße ein 21-jähriger VW Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte er den Beamten eine geringe Menge Marihuana aus. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel sein Kraftfahrzeug führt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige entlassen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.