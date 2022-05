Karlsteiner verbrennt Unkraut und setzt Hecke in Brand

Um sich der unerwünschten Pflanzen zu entledigen nahm er laut Polizei einen Gasbrenner zu Hilfe, ließ allerdings nicht genug Vorsicht bezüglich der unmittelbar angrenzenden Hecke seiner Nachbarin walten. Folglich geriet ebendiese Hecke in Brand. Durch die entstandene Wärmestrahlung und den Funkenflug wurden zwei Nachbarshäuser beschädigt - Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Die Löscharbeiten erfolgten durch die Feuerwehren Kahl und Karlstein mit zwei Löschzügen bestehend aus sechs Fahrzeugen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg geführt.

Kollision mit Hirsch

Krombach. Am frühen Freitagmorgen befuhr eine 44-Jährige Frau aus Kleinkahl die Kreisstraße AB 19 aus Krombach kommend in Richtung Schöllkrippen, als ein Hirsch die Fahrbahn kreuzte. Da der Fahrerin ein Ausweichen nicht mehr möglich war, kam es zum Zusammenstoß des Tieres und des Fahrzeuges. Das Tier verendete noch vor Ort. Die Schadenshöhe am Fahrzeug wird auf 2.000 Euro geschätzt, die Fahrerin blieb unverletzt.

Unfall nicht bemerkt

Alzenau. Eine 35-Jährige Alzenauerin berührte beim Ausparken auf dem Parkplatz des DM-Marktes mit ihrem Wagen ein anderes Fahrzeug und beschädigte dieses dabei. Anschließend entfernte sie sich allerdings von der Örtlichkeit. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt ca. 3.000 Euro geschätzt. Der Unfallhergang wurde von einem Zeugen beobachtet und die Polizei informiert. Im Nachgang gab die Fahrerin an, den Unfall nicht bemerkt zu haben - ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Verteilerkasten beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Westerngrund. Bereits am 22.04.2022 wurde in Westerngrund im Kastanienring 19 die Rückseite eines Kabelverteilerschranks durch einen unbekannten Täter beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen die einen möglichen Tathergang beobachtet haben. Die Schadenshöhe wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Autotüren mutwillig zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Alzenau. Auf dem Parkplatz des DM-Marktes in der Emmy-Noether-Straße hat ein Unbekannter zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr am Freitagmittag einen grauen Audi beschädigt. Dieser hatte den Lack der Fahrertür als auch den der hinteren Tür der Fahrerseite zerkratzt. Die Schadenshöhe wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Alzenau sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben.

Polizei Alzenau/kick