Karlstein: Kollision im Kreisverkehr

Eine 81-jährige Daimler-Fahrerin übersah einen vorfahrtberechtigten VW. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Beschädigter Zaun und Fahrerflucht

Alzenau. Eine 78-jährige Kia-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag beim Wenden in einer Sackgasse gegen ein Tor gestoßen und beging anschließend Fahrerflucht. Die Polizei konnte die Fahrerin ausfinding machen. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro.

Zusammenstoß in der Rodenbacher Straße

Alzenau. Am Donnerstagnachmittag sind zwei Autos in der Rodenbacher Straße zusammengestoßen. Ein 67-jähriger Opel-Fahrer übersah beim Abbiegen einen Fiat. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 2.300 Euro geschätzt.

Sturz vom Pedelec

Mömbris. In Mömbris ist am Donnerstagvormittag eine 63-jährige Frau von ihrem Pedelec gestürzt und leicht verletzt worden. Sie war zuvor an einem Bordstein hängen geblieben.

Geparktes Auto in Alzenau beschädigt

Alzenau. Am Donnerstag stieß ein 18-jähriger Opel-Fahrer in der Straße Am Goldbach in Alzenau gegen einen geparkten BMW. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro.

Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Alzenau. Am Donnerstagmittag sind in der Spessartstraße ein 67-jähriger Ford-Fahrer und ein 53-jähriger Rollerfahrer frontal zusammengestoßen. Der Ford-Fahrer hatte den Rollerfahrer offenbar beim abbiegen übersehen. Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen im Kopfbereich. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Weitere Katalysatoren in Alzenau abgesägt

Alzenau. Unbekannte haben am Dienstag zwischen 01:30 und 02:15 an zwei im Autohaus in der Industriestraße abgestellten Fahrzeugen die Katalysatoren abgesägt. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06023/944-0.

joma/Polizei Alzenau