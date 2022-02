Karlstein-Dettingen: Bus und Mercedes krachen ineinander

Am Mittwochmorgen wollte eine 26-jährige Mercedes-Fahrerin von ihrem Grundstück auf die Luitpoldstraße einfahren und übersah hierbei einen bevorrechtigten Bus. Der 49-jährige Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt ca. 2.250 Euro.

Alzenau. Ein 53-jähriger VW-Fahrer konnte am Mittwochmorgen, im Bereich der Anschlussstelle Karlstein A45 / St2443, nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr aus Unachtsamkeit gegen das Fahrzeugheck einer verkehrsbedingt abbremsenden 38-jährigen. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es wurde niemand verletzt, insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Unfall im Kreisverkehr

Alzenau. Am Mittwochnachmittag fuhr eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin, von der Siemensstraße in den Kreisverkehr „Industriestraße" ein. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie einen bevorrechtigten 65-jährigen Kradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.500 Euro.

Polizeiinspektion Alzenau