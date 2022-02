Karlstein: Böller gezündet und Pferde erschreckt

Unter anderem erschreckten sie dabei Pferde auf einem Pferdehof. Bei Eintreffen der Streife flüchteten zwei der Jugendlichen, ließen allerdings ihre Fahrräder zurück. Der erwischte 14-jährige Kleinostheimer, wurde seiner Mutter übergeben. Die zurückgelassenen Fahrräder wurden ebenso, wie die übriggebliebenen Böller sichergestellt. Die Jugendlichen erwarten neben dem Ärger zu Hause, noch Anzeigen wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten.

Angetrunken und mit Fahrrad gestürzt

Kahl. Am 12.02.2022, gegen 20.45 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Kahler mit seinem Mountainbike in Kahl am Main auf der Freigerichter Straße hinter seinen Freunden her. Aus unbekannten Gründen stürzte der Kahler und zog sich bei dem Sturz eine Kopfplatzwunde zu. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Kahler, der keinen Helm trug, wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ferner wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Vorfahrtsberechtigten übersehen

Blankenbach. Am 12.02.2022, gegen 15.30 Uhr, wollte eine 38-jährige Mömbriserin in Blankenbach mit ihrem Renault aus dem Mühlweg nach links in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah sie eine 32-jährige Mömbriserin, die mit ihrem Ford auf der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße aus Schöllkrippen kam. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. An dem Renault entstand im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. An dem Ford entstand ebenfalls im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.