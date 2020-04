Karlstadt: Zwei geparkte Autos geschrammt - Polizei sucht Zeugen

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Montag stieß gegen 12:30 Uhr ein 81-jähriger Autofahrer beim Rückwärtsfahren in der Riemenschneiderstraße in Karlstadt gegen einen gegenüber einer Ausfahrt geparkten Pkw. Dabei wurde eine Tür an dem geparkten Fahrzeug leicht beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 500.- zu kümmern. Da ein Zeuge des Unfalles einen Hinweis zu dem Fahrzeug des Verursachers gab, konnte dieser schnell ermittelt werden.

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. In der Brückenstraße wurde am Montag zwischen 06:15 Uhr und 07:30 Uhr, am Beginn der Mainbrücke von Karlstadt kommend, an einem geparkten Pkw der linke Außenspiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher, von dessen Fahrzeug Teile des Außenspiegels auf der Fahrbahn gefunden werden konnten, fuhr weiter ohne den Unfall zu melden.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter Tel.: 09353/97410.

Spiegelberührung im Gegenverkehr

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Auf der Bundesstraße 26 kam es am Montag gegen 11:15 Uhr zwischen Arnstein und Müdesheim zur Berührung der jeweils linken Außenspiegel zweier sich entgegenkommender Autos. Ein 42-jähriger Mann war dort in einer leichten Rechtskurve etwas auf die Gegenfahrbahn gekommen. An den Fahrzeugen entstand durch den Verkehrsunfall ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt