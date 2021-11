Karlstadt: Wer hat das schwarze Mountainbike geklaut?

Die 12-jährige hatte ihr schwarzes Mountainbike am Freitag zum Schulbeginn mit einem Spiralschloss gesichert am Eingangsbereich der Schule abgestellt. Die junge Karlstädterin begab sich nach Schulschluss fußläufig nach Hause und bemerkte den Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter erst am nächsten Tag. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zum Fahrraddiebstahl unter der Tel.: 09353/97410.

Retzbach. Am Samstag, gegen 12 Uhr , befuhr ein Skoda-Fahrer die B27 von Karlstadt kommend in Richtung Würzburg. An der Einmündung nach Retzbach missachtete dieser den Vorrang des entgegenkommenden Seats. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der vorfahrtsberechtigte Wagen auf eine Verkehrsinsel abgeleitet wurde und schließlich dort zum Stehen kam. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Arnstein. Deutlich wahrnehmbarer Alkoholgeruch verriet einen Fahrer in der Nacht vom Samstag auf Sonntag. Der 52-jährige befuhr gegen Mitternacht die B26 von Halsheim in Richtung Arnstein, als dieser von einer Streifenbesatzung der Karlstadter Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Trotz des Alkoholgeruches verneinte der Fahrzeugführer den Genuss alkoholischer Getränke. Diese Aussage konnte jedoch durch einen Alkoholtest widerlegt werden. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,80 Promille. Somit nahm die Fahrt ein abruptes Ende. Gegen den Autofahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

mkl/Polizei Karlstadt