Karlstadt: Unfall, weil Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Am Hammersteig auf Höhe eines ortsansässigen Autohauses übersah er eine vorfahrtberechtigte 41-jährige PKW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde keiner der insgesamt fünf Fahrzeuginsassen verletzt.

Parkendes Fahrzeug touchiert und geflüchtet

Karlstadt. Am Freitagnachmittag zwischen 13.40 und 14.40 Uhr parkte ein PKW-Fahrer sein Fahrzeug in der Maintalstraße von Karlstadt-Gambach. In dieser Zeit blieb ein Unbekannter an seinem Fahrzeug hängen und verursachte einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Parkender Wagen angefahren

Thüngen. Am Samstag, gegen 7.50 Uhr parkte ein 26-jähriger seinen Wagen vor dem Anwesen Augasse 14 in Thüngen. Als er gegen 14.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, konnte er einen frischen Streifschaden an der hinteren Stoßstange sowie dem Radkasten hinten links feststellen. DieHöhe des Sachschadens wird auf rund 2000 Euro geschätzt.Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

mkl/Polizei Karlstadt